شكرا لقرائتكم خبر شتيوي الغيثي في أمسية ( لغة الوجدان) بأدبي الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جمعية أدبي الطائف ضمن فعاليات الشريك الأدبي الشاعر الدكتور شتيوي الغيثي في أمسية شعرية بعنوان (لغة الوجدان) وقد أدار الأمسية الشاعر يبات علي فايد، حيث تحدث الدكتور الغيثي عن دواوينه الشعرية، واستعرض عددا كبيرا من نصوصها الإبداعية المنوعة التي لاقت إعجاب الحضور واستحسانهم وتفاعلهم.

وقد شهدت الأمسية حضور عدد كبير من الأدباء والمثقفين من محافظة الطائف وخارجها.

ثم قام مدير الأمسية بفتح الباب للمداخلات والمناقشة من قبل الحضور حيث تداخلت الدكتورة مستورة العرابي، وأثنت على الضيف، وعلى نتاجه الفكري.

وتداخل الشاعر دخيل الله الحارثي الذي أثنى على نصوص الضيف.

كما تداخل الشاعر طارق ياسين الطاهر كذلك متسائلا عن بعض المواقع والأسماء التي وردت في قصائد الضيف ، وشارك في المداخلات الأستاذ علي الثبيتي والدكتورة زكية العتيبي والدكتورة سماهر الضامن.

واختتم المداخلات رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الأستاذ عطا الله الجعيد مرحبا بالجميع. وشاكرا للضيف وللمحاور، ومنوها أنه بعد التكريم، سيقوم الضيف بتوقيع كتابه (سرد البداوة ) والذي طبع في جمعية أدبي الطائف.

ثم اختتمت الأمسية بالصور التذكارية.