انطلاق ملتقى المنتجات التحويلية بالمخواة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القيمة المضافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نظمت غرفة المخواة، ملتقى المنتجات التحويلية، بحضور أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان شتاء الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومحافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، ومحافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، ومحافظ غامد الزناد صقر بن عبدالعزيز بن رقوش، وذلك بسوق الثلاثاء بمحافظة المخواة.

ويستمر الملتقى خلال الفترة من 19 - 20 يناير 2026م، بمشاركة أكثر من 25 من صانعي المنتجات التحويلية، ويهدف إلى دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.

وتضمن برنامج الملتقى إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة، من بينها ورشة بعنوان «خدمات منشآت وإبراز الميزة التنافسية بمنطقة الباحة»، التي استعرضت البرامج الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاستفادة من المبادرات الحكومية في تطوير المشاريع، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والوطنية.

وأُقيمت ورشة بعنوان «التعريف بمنتجات البنك ونشر ثقافة العمل الحر» التي تناولت الحلول التمويلية المتاحة للمشاريع الناشئة، وأهمية تمكين رواد الأعمال ماليا، ونشر ثقافة العمل الحر بوصفها أحد المسارات الداعمة للاقتصاد المحلي.

وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة المخواة وكل من جمعية حفظ التراث والعناية بالموروث (ديار)، ومجموعة وسام البادية لتنظيم الفعاليات، وجمعية ذي عين التعاونية، إلى جانب تنفيذ عدد من الفعاليات المصاحبة، شملت عرضا مرئيا عن المنتجات التحويلية، وتكريم المشاركين والداعمين، واستعراض نماذج ناجحة من المشاريع التحويلية بالمنطقة.

وأكدت غرفة المخواة أن الملتقى يجسد توجهها نحو تعزيز منظومة الصناعات التحويلية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وإيجاد بيئة أعمال جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل، ورفع إسهامات المنشآت الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية بمنطقة الباحة.