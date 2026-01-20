شكرا لقرائتكم خبر رئيس الاتحاد السويسري يجتمع مع وزراء الاستثمار والصناعة والاقتصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



اجتمع رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان مع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الاستثمارية والتجارية بين المملكة وسويسرا.

