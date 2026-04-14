«استدامة» ينظم ورشة عمل بنجران لتعزيز الممارسات الزراعية لمحاصيل الكينوا والحنطة والأزولا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، ورشة عمل في فرع المركز بنجران بعنوان: «الممارسات الزراعية المثلى لإنتاج محاصيل الكينوا – الحنطة – الأزولا»، وذلك بمشاركة عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وتهدف الورشة إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال تمكين المستفيدين من تطبيق الممارسات الزراعية المثلى، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل ورفع إنتاجيتها.

وتضمنت الورشة محتوى علميا وتطبيقيا ركز على الممارسات الزراعية المثلى لإنتاج محاصيل الكينوا والحنطة والأزولا، وآليات رفع كفاءة الإنتاج، إضافة إلى استعراض تطبيقات حقلية داعمة لتبني هذه الممارسات. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود (استدامة في نقل المعرفة الزراعية التطبيقية، وتمكين المزارعين والمهتمين من تبني الممارسات الحديثة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز استدامته في المملكة.