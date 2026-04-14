السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بصفتها شريكا استراتيجيا، في فعاليات ملتقى ومعرض «يوم المهنة 2026» الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عبر مسارات متعددة تستعرض من خلالها مبادرات تنمية المحتوى المحلي، ودورها في تنمية القدرات البشرية وتمكين الكفاءات الوطنية.

وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، إضافة إلى إبراز المبادرات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، وتحفيز فرص التوظيف، وتمكين الخريجين من الانخراط في مختلف القطاعات التنموية. وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها عددا من البرامج والمبادرات التي تعنى بتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق مهنية واعدة أمام خريجي الجامعة، وتعزيز تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة.