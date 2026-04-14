7000 جولة رقابية على مساجد الجوف في الربع الأول من العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة الجوف، ومن خلال إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة 7,251 جولة رقابية ميدانية، وذلك خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 19 مارس 2026م، ضمن جهودها المكثفة خلال الربع الأول من العام، وتهيئة الجوامع والمساجد لخدمة المصلين. وشملت الجولات مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل، حيث توزعت على النحو الآتي: 2068 جولة في سكاكا، و2094 جولة في القريات، و1864 جولة في طبرجل، و1225 جولة في دومة الجندل، وذلك ضمن خطة رقابية ميدانية تهدف إلى رفع الجاهزية وتعزيز حضور الفرق الميدانية ومتابعة الامتثال للأنظمة والتعليمات. وتركزت الجولات على التحقق من جاهزية المرافق وسلامة أنظمة الكهرباء والمياه وأعمال النظافة والصيانة، إلى جانب رصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بشكل فوري، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيأة للمصلين. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على العناية ببيوت الله وتهيئتها على الوجه الأمثل، وتعزيز كفاءة الأعمال الرقابية والخدمية في مختلف محافظات المنطقة.

