شكرا لقرائتكم خبر رئيس هيئة الإحصاء يترأس الوفد المشارك في المهرجان العالمي للبيانات 2026 في نيروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

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