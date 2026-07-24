أخبار من السعودية.. هوّز توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة السورية ضمن تحالف لتطوير القطاع السياحي وبناء منصة رقمية للترويج له عالميً

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد -
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ووقّع المذكرة عن الجانب السوري معالي وزير السياحة الأستاذ مازن الصالحاني، والمهندس فايز منصور ممثلًا للشركة السورية للسياحة والنقل، فيما وقّعها عن التحالف الأستاذ نواف الحواسي، الرئيس التنفيذي لشركة هوّز، والأستاذ سلطان الحربي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة تمكين للتقنيات، والأستاذ ثامر الظفيري، العضو المنتدب لشركة سايفر.
وتضمنت المذكرة عددًا من مجالات التعاون، أبرزها:
رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال إعداد دراسات السوق السياحي السوري ووضع استراتيجياته للسنوات العشر القادمة.
تصميم وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار السياحي.
بناء منصة سياحية إلكترونية متعددة اللغات تشكّل نافذة سوريا الرقمية أمام الزوار وشركات السياحة حول العالم.
وتُعبّر المذكرة عن نوايا الطرفين للتعاون في هذه المجالات، على أن تُنظَّم التفاصيل التنفيذية للمشروع، الذي يمتد لعشر سنوات، في عقد تنفيذي لاحق بين الجانبين.
وأعربت شركة هوّز عن اعتزازها بأن تكون جزءًا من هذا التحالف الذي يجمع خبرات سعودية متكاملة لخدمة قطاع واعد بحجم السياحة في سوريا، مؤكدةً أن ما تملكه سوريا من إرث حضاري وتنوع سياحي يستحق منصة عالمية تليق به، وأن التحالف سيعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة السياحة والشركة السورية للسياحة والنقل على نقل أفضل الممارسات التي راكمها في مشاريع القطاع الحكومي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة السورية ويخلق فرصًا حقيقية لأبناء القطاع.