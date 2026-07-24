أخبار من السعودية.. عاجل حتى مطلع 2027.. السماح بتقسيط الغرامات المستحقة للدولة على القطاع الخاص وغير الربحي

عاجل - نظام التعليم العام الجديد: إلزام الدراسة حتى 15 عاماً.. ومسارات مهنية واستثمار أجنبي في المدارس

هوّز توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة السورية ضمن تحالف لتطوير القطاع السياحي وبناء منصة رقمية للترويج له عالميً

آية عبد الرحمن

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