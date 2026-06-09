شكرا لقرائتكم خبر "الإحصاء" تختتم النسخة الثانية من مسابقة المعرفة الإحصائية بتكريم الإدارات التعليمية الفائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للإحصاء أعمال النسخة الثانية من مسابقة المعرفة الإحصائية التي نفذتها بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث كرمت الإدارات التعليمية الفائزة، بحضور نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد بن عواض الحربي، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من مسؤولي الوزارة ومديري الإدارات التعليمية وقيادات الهيئة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة الإحصائية وتنمية الوعي بأهمية البيانات والإحصاءات لدى النشء.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن المسابقة تمثل إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الإحصائي لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم في قراءة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفهمها والتعامل معها من مصادرها الموثوقة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في النسخة الثانية يعكس تنامي الاهتمام بالمعرفة الإحصائية لدى طلاب وطالبات المملكة، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتطوير مهارات التفكير التحليلي والنقدي لدى الأجيال القادمة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة.

وأظهرت نتائج المسابقة في النسخة الثانية تصدر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من حيث عدد المشاركين بنسبة 22.1% من إجمالي المشاركين، تلتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بنسبة 20.2% ثم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بنسبة 12.1%، فيما جاءت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بنسبة 10.01% وحلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة بنسبة مشاركة بلغت 9.0%.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من مسابقة المعرفة الإحصائية جاءت امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة 1,690,787 طالبًا وطالبة، من 16 إدارة تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يعكس حجم التفاعل مع المسابقة ودورها في ترسيخ الوعي الإحصائي وتعزيز المعرفة بالبيانات وأهميتها في البيئة التعليمية.