مضامير المشي بمحافظة طريف متنفس رياضي خلال الإجازة الصيفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مضامير المشي في محافظة طريف إقبالا متزايدا من مختلف فئات المجتمع، من الكبار والشباب وحتى الأطفال، خلال الإجازة الصيفية.

وأصبحت رياضة المشي خيارا مفضلا في فترة المساء للعديد من المواطنين والمقيمين لممارسة النشاط البدني في أجواء صحية وآمنة.

وأكد عدد من مرتادي المضامير أن أجواء محافظة طريف في فترة المساء تعد فرصة مناسبة لممارسة المشي، وزيادة مضامير المشي وتهيئتها كانتا سببين رئيسين في زيادة ثقافة المشي، وأسهمتا في رفع مستوى الوعي والاهتمام بالصحة العامة للإنسان، إضافة لدورهما في الدعم النفسي، والقضاء على الاكتئاب والتخفيف من الضغوط.

وبين مختصون في المجال الصحي أن المشي يوميا من 30 إلى 45 دقيقة يسهم في رفع اللياقة البدنية، والحفاظ على الوزن المثالي، وحرق السعرات الحرارية، إلى جانب دوره في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، ويساعد على تحسين المزاج، والتخفيف من التوتر والقلق، وبعث النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية.

ومن أبرز المواقع التي أصبحت وجهة مفضلة لهواة المشي في محافظة طريف، مضمار يبلغ طوله 5 كلم، وهو مجهز بالعديد من الأجهزة الرياضية، والجلسات الجانبية، والعديد من المواقع الأخرى التي توفر بيئة مناسبة تجمع بين الرياضة والترفيه والاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة، ضمن برامج جودة الحياة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، ودعم المستهدفات الصحية ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي ونشط.