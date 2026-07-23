أخبار من السعودية.. موسم المانجو يرفع النشاط الزراعي ويضخ 31 ألف طن بالأسواق

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، أن الدعم المقدّم للمستفيدين في قطاع الفاكهة، أسهم في تحقيق نتائج ومنجزات ملموسة، تمثلت في ارتفاع الإنتاج في القطاع إلى نحو 367 ألف طن بنهاية عام 2025م، مما يُعزّز الأمن الغذائي.
ويعكس التقدّم المحرز في تطوير، وإنتاج، وتصنيع، وتسويق الفاكهة، مشيرًا إلى أن الدعم شمل أكثر من 12,4 ألف مستفيد، تم تقديم دعم مباشر لهم بنحو 330 مليون ريال، مما يؤكد أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووصلت كميات إنتاج المانجو لصغار المزارعين والمنتجين المستفيدين من دعم البرنامج، إلى 31 ألف طن في عام 2025م، مما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة للمجتمعات الريفية.
وأضاف البريكان، أن قطاع الفاكهة يُعد أحد أبرز ثلاثة قطاعات ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي، حيث حقق ما نسبته 88% من المستهدف، كما أسهم في تحقيق أثر بيئي مستدام، من خلال زراعة 21 مليون شجرة فاكهة، لدعم مبادرة السعودية الخضراء، مع خفض استهلاك المياه بنسبة 50%، وبكفاءة مائية بنسبة 90% عبر إطلاق العديد من المشاريع النموذجية المختلفة.
وأبان أن البرنامج يعمل على تمكين صغار المزارعين، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، تشمل الإرشاد والتوجيه الفني، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز جودته، ودعم أساليب التسويق، من خلال تنظيم البرامج والمعارض المحلية، لضمان سرعة وصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين، مما يساعد على تحسين نمط الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق جدوى اقتصادية عالية للقطاعات الزراعية الريفية.
ووصلت إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يُقارب 9 مليارات ريال، وقدّم دعمًا لأكثر من 90 ألف مستفيد، من بينهم 65 ألف امرأة، فيما يتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين 3 آلاف مستفيد؛ مما يعظّم أثر البرنامج في تحقيق التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
يُشار إلى أن قطاع الفاكهة يُعد أحد القطاعات المهمة التي يستهدف البرنامج دعمها وتطويرها، من خلال المشاريع النموذجية، والمبادرات الإستراتيجية؛ للإسهام في تحسين نمط الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق جدوى اقتصادية عالية للقطاعات الزراعية الريفية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.
ويعكس التقدّم المحرز في تطوير، وإنتاج، وتصنيع، وتسويق الفاكهة، مشيرًا إلى أن الدعم شمل أكثر من 12,4 ألف مستفيد، تم تقديم دعم مباشر لهم بنحو 330 مليون ريال، مما يؤكد أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
موسم إنتاج المانجو في السعوديةوأوضح المتحدث الرسمي لـ ”ريف السعودية“ ماجد البريكان، أن موسم إنتاج المانجو الذي يبدأ في شهر أبريل ويستمر حتى نهاية أغسطس، يُسهم في تنامي النشاط الزراعي والتسويقي في مناطق إنتاجه، من خلال عرض أجود الأصناف المتنوعة التي تلبّي حاجة الأسواق في مناطق المملكة كافة.
ووصلت كميات إنتاج المانجو لصغار المزارعين والمنتجين المستفيدين من دعم البرنامج، إلى 31 ألف طن في عام 2025م، مما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة للمجتمعات الريفية.
وأضاف البريكان، أن قطاع الفاكهة يُعد أحد أبرز ثلاثة قطاعات ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي، حيث حقق ما نسبته 88% من المستهدف، كما أسهم في تحقيق أثر بيئي مستدام، من خلال زراعة 21 مليون شجرة فاكهة، لدعم مبادرة السعودية الخضراء، مع خفض استهلاك المياه بنسبة 50%، وبكفاءة مائية بنسبة 90% عبر إطلاق العديد من المشاريع النموذجية المختلفة.
وأبان أن البرنامج يعمل على تمكين صغار المزارعين، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، تشمل الإرشاد والتوجيه الفني، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز جودته، ودعم أساليب التسويق، من خلال تنظيم البرامج والمعارض المحلية، لضمان سرعة وصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين، مما يساعد على تحسين نمط الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق جدوى اقتصادية عالية للقطاعات الزراعية الريفية.
منجزات برنامج ”ريف السعودية“وأكد البريكان، أن برنامج ”ريف السعودية“ حقق العديد من المنجزات في قطاعاته الثمانية، للإسهام في ترك أثرٍ مستدام على المجتمع، والأمن الغذائي، والاقتصاد، والبيئة.
ووصلت إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يُقارب 9 مليارات ريال، وقدّم دعمًا لأكثر من 90 ألف مستفيد، من بينهم 65 ألف امرأة، فيما يتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين 3 آلاف مستفيد؛ مما يعظّم أثر البرنامج في تحقيق التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
يُشار إلى أن قطاع الفاكهة يُعد أحد القطاعات المهمة التي يستهدف البرنامج دعمها وتطويرها، من خلال المشاريع النموذجية، والمبادرات الإستراتيجية؛ للإسهام في تحسين نمط الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق جدوى اقتصادية عالية للقطاعات الزراعية الريفية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.