أخبار من السعودية.. مواقف الرياض تشغّل أكثر من 3600 موقف مدفوع في حي العليا

نطاق التشغيل

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رسوم الوقوف

الوقوف داخل الأحياء

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت مواقف الرياض عن تشغيل أكثر من 3600 موقف مدفوع في الشريط التجاري بحي العليا اعتبارًا من يوم السبت 25 يوليو 2026 في خطوة جديدة، ضمن التوسع المستمر لمنظومة تنظيم المواقف العامة بمدينة الرياض.ويسهم ذلك في رفع كفاءة استخدام المواقف في المناطق الحيوية، وتحسين الوصول إلى الوجهات التجارية، ودعم انسيابية الحركة المرورية والتنقل.يشمل نطاق التشغيل شارع العليا من طريق العروبة حتى طريق مكة المكرمة باتجاه الجنوب، وطريق الملك فهد من طريق مكة المكرمة حتى طريق العروبة، إضافة إلى عدد من الشوارع التجارية الداخلية في المنطقة.وأكدت مواقف الرياض استمرار تطبيق سياسة التشغيل المعتمدة للمواقف المدفوعة، والتي تشمل ساعات التشغيل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل، من السبت إلى الخميس، مع مجانية الوقوف يوم الجمعة، وإتاحة فترة سماح مجانية لمدة 15 دقيقة للوقوف القصير.كما يمكن سداد رسوم الوقوف عبر تطبيق مواقف الرياض، أو أجهزة الدفع الذاتي، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على اللوحات الإرشادية، فيما لا تتوفر خدمة الاشتراك الشهري التجريبي ضمن نطاق التشغيل في هذه المنطقة خلال المرحلة الحالية.ويأتي هذا التشغيل ضمن التوسع المستمر لمنظومة مواقف الرياض، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المواقف في الشوارع التجارية، وتحسين الوقوف بالقرب من الوجهات، والحد من الوقوف العشوائي، بما يعزز انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري.كانت مواقف الرياض قد شغّلت خلال الفترة الماضية أكثر من 25 ألف موقف مدفوع في عدد من الشوارع والطرق الحيوية بمدينة الرياض، إلى جانب تفعيل أكثر من 200 ألف موقف مُدار مجاني داخل الأحياء السكنية، لتكون مخصصة لسكان الأحياء وزوارهم، بما يسهم في الحد من تسرّب المركبات إلى داخل الأحياء السكنية، وتحسين تنظيم الوقوف داخل الأحياء.يُذكر أن مواقف الرياض بدأت أعمال تنظيم المواقف العامة بمدينة الرياض منذ أغسطس 2024، وتشمل منظومتها تنظيم المواقف العامة في الشوارع التجارية، والمواقف داخل الأحياء السكنية، إلى جانب تطوير مرافق للمواقف خارج الشارع والاستفادة من الأصول البلدية في عدد من المواقع الحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للمواقف، وزيادة المعروض منها، و يواكب النمو المتسارع الذي تشهده مدينة الرياض.