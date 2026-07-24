أخبار من السعودية.. 500 مستفيد من برنامج «أَقْوَمُ» لتعزيز أخلاق حملة القرآن بالمنطقة الشرقية

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية تعلّم وتحفيظ الشرقية، برنامج «أَقْوَمُ» الذي يستهدف أكثر من 500 مستفيد من طلاب حلقات القرآن الكريم بهدف تعزيز أخلاق حملة القرآن، وترسيخ ارتباط حفظ كتاب الله تعالى بالعمل بقيمه وآدابه، وبناء شخصية قرآنية تجمع بين العلم والسلوك.

ويقام البرنامج في 5 مساجد ويقدمه 3 من المشايخ من خلال لقاءات تربوية وأنشطة تفاعلية تُعنى بغرس القيم الإسلامية، وتنمية المسؤولية، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى سلوك وممارسات يومية، بما يسهم في إعداد جيل قرآني يحمل كتاب الله علمًا وعملاً وخُلُقًا.

تعزيز قيم النشء وأكد المدير التنفيذي لجمعية هداية نايف الهدي أن البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية في تقديم مبادرات تربوية نوعية تعزز القيم، وتستثمر أوقات النشء بما يعود عليهم بالنفع في دينهم وسلوكهم واننا نسعى من خلال برنامج “أَقْوَمُ” إلى أن يكون القرآن الكريم حاضرًا في أخلاق أبنائنا وسلوكهم، لا في حفظهم فحسب، وأن نُسهم في بناء جيل يترجم معاني القرآن إلى واقع يعيشه في حياته اليومية. ونعتز بشراكتنا مع جمعية تعلّم وتحفيظ الشرقية، التي تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات القطاع غير الربحي في خدمة كتاب الله تعالى، وتقديم برامج نوعية ذات أثر مستدام حيث يأتي برنامج «أَقْوَمُ» امتدادًا للشراكة بين جمعية هداية وجمعية تعلّم وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية في تنفيذ المبادرات الدعوية والتربوية، الهادفة إلى تنمية الإنسان، وتعزيز القيم، وترسيخ رسالة القرآن الكريم في الفرد والمجتمع.