أخبار من السعودية.. 500 مستفيد من برنامج «أَقْوَمُ» لتعزيز أخلاق حملة القرآن بالمنطقة الشرقية

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية تعلّم وتحفيظ الشرقية، برنامج «أَقْوَمُ» الذي يستهدف أكثر من 500 مستفيد من طلاب حلقات القرآن الكريم بهدف تعزيز أخلاق حملة القرآن، وترسيخ ارتباط حفظ كتاب الله تعالى بالعمل بقيمه وآدابه، وبناء شخصية قرآنية تجمع بين العلم والسلوك.
ويقام البرنامج في 5 مساجد ويقدمه 3 من المشايخ من خلال لقاءات تربوية وأنشطة تفاعلية تُعنى بغرس القيم الإسلامية، وتنمية المسؤولية، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى سلوك وممارسات يومية، بما يسهم في إعداد جيل قرآني يحمل كتاب الله علمًا وعملاً وخُلُقًا.
ويقام البرنامج في 5 مساجد ويقدمه 3 من المشايخ من خلال لقاءات تربوية وأنشطة تفاعلية تُعنى بغرس القيم الإسلامية، وتنمية المسؤولية، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى سلوك وممارسات يومية، بما يسهم في إعداد جيل قرآني يحمل كتاب الله علمًا وعملاً وخُلُقًا.