أخبار من السعودية.. معهد الحرم المكي الشريف يفتح باب القبول في برامج البكالوريوس للعام الدراسي 1448هـ

التقديم والشروط

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الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلن معهد الحرم المكي الشريف وفرع المعهد بالمسجد النبوي، عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس للعام الدراسي 1448هـ، في عدد من التخصصات التي تشمل العقيدة، والشريعة، والقرآن الكريم، والسنة النبوية، واللغة العربية.وأوضح المعهد أن استقبال طلبات التقديم يتم إلكترونيًا، ويستمر حتى 20/2/1448هـ، داعيًا الراغبين في الالتحاق إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة، والاطلاع على شروط القبول وتجهيز المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.وبيّن أن تقديم الطلب لا يُعد قبولًا نهائيًا، إذ يخضع المتقدمون لشروط القبول والإجراءات المعتمدة، بما في ذلك اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وفق ما هو موضح في ضوابط القبول.وأكد المعهد أهمية تجهيز الوثائق المطلوبة بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت، فيما خصص البريد الإلكترونيلتقديم الدعم الفني للمتقدمين.ودعا المعهد الراغبين في التسجيل إلى الدخول على بوابة التقديم الإلكترونية، والاطلاع على شروط القبول، ثم استكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة، مؤكدًا أن المبادرة بالتقديم تتيح للمتقدم استكمال الإجراءات اللازمة قبل انتهاء فترة التسجيل.