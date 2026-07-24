أخبار من السعودية.. 2 أغسطس آخر موعد للفرص المتبقية على المقاعد الجامعية بمنصة «قبول»

استمرار الأعمال لإتاحة الفرص

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 04:42 مساءً كتب شريف احمد - دعت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» المرشحين للجامعات والكليات التقنية إلى سرعة استكمال إجراءات تثبيت مقاعدهم الدراسية بعد إعلان دفعة جديدة من النتائج، محذرة من فقدان القبول حال تجاوز المهلة المحددة.وأعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد عن دفعة جديدة من نتائج الترشيح للمتقدمين على مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني. مطالبة المرشحين الدخول فوراً إلى حساباتهم للاطلاع على النتائج واستكمال الإجراءات المطلوبة لضمان تثبيت المقاعد.وأكدت المنصة استمرار أعمال القبول وفق الجدول الزمني المعتمد لضمان إتاحة المقاعد الدراسية للمستحقين. موضحة أن مرحلة «الفرص المتبقية» لا تزال متاحة أمام الطلبة خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس 2026.وبيّنت أن هذه المرحلة تطرح المقاعد التي تصبح شاغرة بعد انتهاء فترة تأكيد القبول، ما يمنح الطلبة فرصاً إضافية. مضيفة أن مرحلة استمرارية القبول في الجامعات الأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستبدأ في 3 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس 2026.وحذرت المنصة جميع المتقدمين من التراخي في متابعة حساباتهم بشكل مستمر والالتزام بالمواعيد المحددة. لافتا إلى أن عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال الفترات المعلنة سيؤدي حتماً إلى فقدان المقعد وإتاحته لمتقدمين آخرين.