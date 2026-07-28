أخبار من السعودية.. الإمارات تدعم المملكة في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها

انتهاك صارخ للقانون الدولي

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - جددت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.وأدانت بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.وأكدت وزارة خارجية الإمارات -في بيان وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.



تضامن فلسطيني مع المملكة

أدانت دولة فلسطين الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة، قيادة وشعبًا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطين ترفض جميع أشكال العدوان التي تستهدف الدول العربية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي.