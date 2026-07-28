أخبار من السعودية.. تعزيزًا للسياحة.. شبكة الطرق تدعم الوصول إلى وجهة البحر الأحمر عبر 3 مسارات برية متنوعة

الرياض.. إغلاق 52 موقعًا مخالفًا في أحياء منفوحة والشميسي والملز

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.