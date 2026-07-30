أخبار من السعودية.. عاجل - الأرصاد: حرارة المملكة أعلى من المعدل حتى أكتوبر.. وأمطار غزيرة مرتقبة

التوقعات المناخية في السعودية

درجات الحرارة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:56 مساءً كتب شريف احمد - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات المناخية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2026م تشير إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بشكل متفاوت، فيما تتباين توقعات هطول الأمطار بين أقل من المعدل وأعلى منه وحول المعدل على مناطق المملكة.وبيّن المركز، في تقرير التوقعات المناخية، أن هطول الأمطار خلال شهر أغسطس يُتوقع أن يكون أقل من المعدل على منطقتي جازان والباحة، وأجزاء من مناطق نجران وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض والمنطقة الشرقية، فيما يكون حول المعدل على بقية مناطق المملكة.وأشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر يُتوقع أن يشهد هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك والمدينة المنورة والباحة، وأجزاء من مناطق عسير ومكة المكرمة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، بينما تكون الأمطار حول المعدل على بقية مناطق المملكة.وأفاد بأن توقعات شهر أكتوبر تشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.وفيما يتعلق بمتوسط درجات الحرارة، أوضح المركز أن شهر أغسطس يُتوقع أن يشهد ارتفاعًا عن المعدل الطبيعي بشكل متفاوت، يصل إلى 2,5 درجة مئوية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير ومكة المكرمة.وأضاف أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر يُتوقع أن يرتفع عن المعدل الطبيعي بشكل متفاوت، يصل إلى درجتين مئويتين على مناطق جازان والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق عسير ومكة المكرمة والباحة والرياض والمنطقة الشرقية.وبيّن التقرير أن شهر أكتوبر يُتوقع أن يشهد ارتفاعًا في متوسط درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بشكل متفاوت، يصل إلى 2,5 درجة مئوية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.وأكد المركز الوطني للأرصاد أهمية متابعة التقارير والتحديثات الصادرة عبر قنواته الرسمية، بما يسهم في دعم جاهزية القطاعات ورفع كفاءة التخطيط للتعامل مع المتغيرات المناخية المتوقعة.