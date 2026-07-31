أخبار من السعودية.. مشرف متخصص للمدارس منخفضة الأداء.. «التعليم» تعتمد معيارية إشراف جديدة

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ضبط النطاق الإشرافي

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم معيارية جديدة لتوزيع المشرفين التربويين في إدارات التعليم بناءً على أداء المدارس والنطاق الجغرافي، بهدف رفع كفاءة الإشراف التربوي وضمان جودة المتابعة والدعم.ونصت الآلية التنظيمية على تخصيص مشرف متخصص للمدارس التي تسجل أداءً منخفضاً في نواتج التعلم.ويأتي هذا الإجراء وفقاً لدراسة دقيقة للاحتياج الفعلي داخل كل إدارة تعليم لضمان تقديم الدعم اللازم.وحددت الوزارة نصاب الإشراف بتخصيص مشرف واحد لكل 20 مدير مدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.كما اعتمدت تكليف مشرف واحد لكل 25 مدير مدرسة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال غير الملحقة بمدارس الطفولة المبكرة.وأوضحت وزارة التعليم أن المعيارية الجديدة تسعى إلى ضبط النطاق الإشرافي بشكل دقيق ومدروس.وأكدت أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز إدارة الأداء وضمان سهولة المتابعة الميدانية داخل المدارس.