أخبار من السعودية.. "ريف السعودية": تنفيذ 5 مشاريع تنموية بقطاع البن في جازان وعسير والباحة

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الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، عن قرب اكتمال مشاريع قطاع البن العربي، في مناطق جازان، عسير، والباحة، حيث وصلت الأعمال إلى مراحل متقدمة، للانتهاء من تنفيذها وتسليمها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها، تبلغ 5 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليون ريال، وتتضمن مصانع إعداد وتجهيز البن، ومشاتل نموذجية ومزارع بديلة للبن؛ بما يُسهم في رفع جودة وكفاءة إنتاج البن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج ”ريف السعودية“، ماجد البريكان، إن هذه المشاريع تأتي في إطار دعم البرنامج لتطوير زراعة وإنتاج البن في المملكة، والتوسع في إنتاجه في تلك المناطق، من خلال دعم الزراعة المستدامة، وتبني استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة المملكة في إنتاج البن؛ حيث تنتج أكثر من 1800 طن سنويًا من البن.
وأشار إلى أن مشاريع قطاع البن العربي، تضمنت 3 مشاريع في جازان، شملت تنفيذ وتجهيز مزارع بديلة نموذجية في عدد من المواقع، وإنشاء مشاتل نموذجية للبن، إضافة إلى إنشاء وتجهيز مصنع إعداد وتجهيز البن في محافظة الداير، إلى جانب إنشاء وتجهيز مصنعين لإعداد وتجهيز البن في كلٍ من الباحة، وعسير.
وأضاف، أن خطوط إنتاج مصانع البن في المناطق المستهدفة، حققت نسب إنتاج عالية، حيث وصلت نسبة الإنتاج في مصنع البن بجازان إلى 50% من الإنتاج المحلي، فيما حقق مصنعا البن في كلٍ من عسير والباحة نسبة 25% من الإنتاج المحلي للمنطقتين.
وأوضح أن مصانع إعداد وتجهيز البن تساعد على تحسين جودة البن، عبر استخدام التقنيات الحديثة لما بعد الحصاد، إلى جانب تطوير زراعة البن، وإكثار عدد الشتلات عن طريق إنشاء حقل استرشادي؛ لدعم الزراعة المستدامة، والاستثمار في تقنيات الري الحديثة، والزراعة الذكية، وتعزيز البحث والابتكار؛ لإنتاج شتلات بن عالية الجودة والإنتاجية، ومقاومة للآفات الزراعية.
يُشار إلى أن قطاع البن، يُعد أحد القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، التي يدعمها برنامج ”ريف السعودية“، وذلك عبر العديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية؛ للإسهام في تحسين نمط الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق جدوى اقتصادية عالية للقطاعات الزراعية الريفية.
وأوضح أن المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها، تبلغ 5 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليون ريال، وتتضمن مصانع إعداد وتجهيز البن، ومشاتل نموذجية ومزارع بديلة للبن؛ بما يُسهم في رفع جودة وكفاءة إنتاج البن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج ”ريف السعودية“، ماجد البريكان، إن هذه المشاريع تأتي في إطار دعم البرنامج لتطوير زراعة وإنتاج البن في المملكة، والتوسع في إنتاجه في تلك المناطق، من خلال دعم الزراعة المستدامة، وتبني استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة المملكة في إنتاج البن؛ حيث تنتج أكثر من 1800 طن سنويًا من البن.
إنشاء المشاتل النموذجيةوأبان البريكان، أن العمل في تنفيذ هذه المشاريع حقق نسب إنجاز مرتفعة، وصلت إلى 100% في مشروع تنفيذ المزارع النموذجية البديلة في جازان، و82% في إنشاء المشاتل النموذجية في جازان وعسير والباحة، و49% في مشروع إنشاء مصنع إعداد وتجهيز البن في الباحة.
وأشار إلى أن مشاريع قطاع البن العربي، تضمنت 3 مشاريع في جازان، شملت تنفيذ وتجهيز مزارع بديلة نموذجية في عدد من المواقع، وإنشاء مشاتل نموذجية للبن، إضافة إلى إنشاء وتجهيز مصنع إعداد وتجهيز البن في محافظة الداير، إلى جانب إنشاء وتجهيز مصنعين لإعداد وتجهيز البن في كلٍ من الباحة، وعسير.
وأضاف، أن خطوط إنتاج مصانع البن في المناطق المستهدفة، حققت نسب إنتاج عالية، حيث وصلت نسبة الإنتاج في مصنع البن بجازان إلى 50% من الإنتاج المحلي، فيما حقق مصنعا البن في كلٍ من عسير والباحة نسبة 25% من الإنتاج المحلي للمنطقتين.
تعزيز التنمية الاقتصاديةولفت البريكان إلى أن مشاريع مزارع البن البديلة النموذجية، ستُسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد دخل المزارعين ويقلّل هجرتهم من الريف، كما تُسهم في الاستفادة من مياه حصاد الأمطار لري شتلات البن والفواكه الاستوائية في المدرجات الزراعية الجبلية في منطقة جازان.
وأوضح أن مصانع إعداد وتجهيز البن تساعد على تحسين جودة البن، عبر استخدام التقنيات الحديثة لما بعد الحصاد، إلى جانب تطوير زراعة البن، وإكثار عدد الشتلات عن طريق إنشاء حقل استرشادي؛ لدعم الزراعة المستدامة، والاستثمار في تقنيات الري الحديثة، والزراعة الذكية، وتعزيز البحث والابتكار؛ لإنتاج شتلات بن عالية الجودة والإنتاجية، ومقاومة للآفات الزراعية.
يُشار إلى أن قطاع البن، يُعد أحد القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، التي يدعمها برنامج ”ريف السعودية“، وذلك عبر العديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية؛ للإسهام في تحسين نمط الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق جدوى اقتصادية عالية للقطاعات الزراعية الريفية.