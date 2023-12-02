ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز ( يلا شوت ) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز ( يلا شوت ) في دوري أبطال إفريقيا ، ويخوض النادي الأهلي اليوم، السبت، مواجهة هامة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تقام المباراة في ملعب بنيامين مكابا الوطني بدار السلام، وتأتي هذه المواجهة في سياق السعي الأهلاوي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مشوار البطولة.

في مجموعة الأهلي الرابعة، يتنافس مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز الجنوب أفريقي وميدياما الغاني. يعيش الأهلي حالة من التفاؤل بعد انطلاقته القوية في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا. بدأ المارد الأحمر مشواره بفوز ثنائي على حساب سانت جورج الإثيوبي، ذهابًا وإيابًا، قبل أن يحقق انتصارًا بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني في أولى مواجهات دور المجموعات على ملعب السلام.

يدخل الأهلي المباراة وسط تفاؤل المدرب واللاعبين، ويسعى إلى استمرار سلسلة الانتصارات لتعزيز موقعه في المجموعة وتعزيز فرص التأهل للدور القادم. يشدد الفريق على أهمية كل نقطة في مشواره الأفريقي، وخاصةً في ظل المنافسة الشديدة في دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تأتي كاختبار جديد للأهلي أمام يانج أفريكانز، الذي يمثل خصمًا قويًا يسعى للظهور بأداء جيد وتقديم مفاجأة في مواجهة اليوم. يحتاج الأهلي إلى الانتباه والتركيز لتفادي أي مفاجآت وتأكيد تفوقه في المجموعة.

يتمنى الجمهور الأهلاوي متابعة أداء فريقهم المحلي المميز والتفوق في مباراة اليوم، مع الأمل في استمرار النجاحات والمضي قدمًا نحو تحقيق الطموحات الأفريقية هذا الموسم. الندية والتحديات المتوقعة في هذه المباراة تجعلها واحدة من اللحظات المثيرة في رحلة الأهلي نحو البحث عن اللقب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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يذكر أن النادى الأهلى يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة يانج أفريكانز على النحو التالي

1 - الأهلي 3 نقاط.

2 - شباب بلوزداد 3 نقاط.

3 - ميدياما 0 نقاط.

4 - يانج أفريكانز 0 نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

عن القائمة التي استقر عليها مارسيل كولر، وستخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب كل من: مصطفى مخلوف - محمود متولي - أكرم توفيق - أنتوني موديست - أحمد عبد القادر - المغربي رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - كريم نيدفيد - محمد زعلوك - معتز محمد.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.