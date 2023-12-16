تاريخ الاهلي ضد أندية أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي

ضرب النادي الاهلي موعدًا ناريًا مع نادي فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

وحجز النادي الاهلي مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعد الإطاحة بنادي الاتحاد السعودي مستضيف البطولة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وأصبح مواجهة الاهلي ضد بطل أمريكا الجنوبية من المواجهات المتكررة في كأس العالم للأندية، حيث تسقطهما القرعة سويًا في أكثر من نسخة.

وخاض الاهلي من قبل 5 مواجهات ضد أندية أمريكا الجنوبية، لتكون مواجهة فلومينينسي المقبلة هي السادسة في تاريخهم.

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وحقق الاهلي فوزًا وحيدًا أمام أندية أمريكا الجنوبية، مقابل 4 هزائم وهما..

نسخة 2006 ضد إنترناسيونال البرازيلي: الخسارة 2-1

نسخة 2012 ضد كورينثيانز البرازيلي وخسر بهدف نظيف

نسخة 2020 ضد بالميراس البرازيلي وفاز بركلات الترجيح في لقاء المركز الثالث

نسخة 2021 ضد بالميراس وخسر بنتيجة 2-0

نسخة 2022 ضد فلامنجو وخسر 4-2 في مباراة المركز الثالث