اليوم.. مواجهات قوية فى الجولة الأخير من الدور التمهيد بدورى سيدات الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الاثنين، لقاءات قوية على صعيد الجولة الرابعة عشر والخيرة بالدور التمهيدي من دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، وادى دجلة مع الشمس و الاتحاد السكندرى مع الأهلى و أصحاب الجياد مع الواى ، بينما تأجل لقاء الصيد مع دلفى .

أما المجموعة الثانية ، فتشهد لقاءات بين كلا من ، الزهور مع سموحة و المقاولون مع 6 أكتوبر و الزمالك مع سبورتنج و هليوبوليس مع الطيران .

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.



ويعد عماد نوار من المدربين المميزين وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.