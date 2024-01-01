"صلاح يتفوق على هالاند".. أفضل 11 لاعبا في فانتازي خلال عام 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا في فانتازي خلال عام 2023 في تشكيل 3-5-2، وشهد التشكيل تفوق لاعب ليفربول صلاح على جميع اللاعبين وتحديدا هالاند من حيث عدد النقاط.

وجاء التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في فانتازي خلال 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) 168 نقطة

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 203 نقطة، كيران تريبير (نيوكاسل يونايتد) 167 نقطة، بن وايت (أرسنال) 156 نقطة.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 283 نقطة، سون هيونج مين (توتنهام) 233 نقطة، بوكايو ساكا (آرسنال) 218 نقطة، جارود بوين (وست هام) 200 نقطة، مارتن أوديجارد (أرسنال) 194 نقطة.

خط الهجوم: أولي واتكينز (أستون فيلا) 243 نقطة، إيرلينج هالاند (مان سيتي) 242 نقطة.

ويتم احتساب أولى نقاط فانتازي الدوري الإنجليزي في عام 2024، بدءً من مواجهة اليوم الإثنين، بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة العشرين من البريميرليج.