إيدا إيجه تحتفل بعيد ميلاد ابنتها… صور دافئة تجمع العائلة

دبي - فريق التحرير: احتفلت الممثلة التركية إيدا إيجه بعيد ميلاد ابنتها الثاني بطريقة عائلية دافئة، حيث نشرت صورة تجمعها بطفلتها مينا إيبيك وزوجها لاعب كرة السلة بورهان تونجر، إلى جانب قالب الحلوى والزينة والحلويات.

وعلقت إيدا على الصورة بكلمات مؤثرة: “عيد ميلاد سعيد يا مينا… وأنا أكتب هذه الكلمات تدمع عيني. لقد كانت سنتان من حياتي الأصعب والأجمل في الوقت نفسه، فالأمومة تجربة صعبة لكنها مليئة بمحبة وسعادة لا توصف. نتمنى لك سنوات جميلة يا صغيرتي الغالية، فوالدك وأنا نحبك حبًا كبيرًا لا تكفيه الكلمات، ونتمنى أن تمتلئ حياتك دائمًا بالجمال والخير والسعادة والضحكات. سعيدة بوجودك بيننا يا ميمي، حافظك الله وحمى جميع أطفالنا.”

يُذكر أن إيدا إيجه رزقت بطفلتها في أبريل ٢٠٢٤، وأطلقت مع زوجها اسم مينا إيبيك عليها.

ومن جهة فنية، ستعود إيدا قريبًا إلى الشاشة بموسم جديد من مسلسلها الشهير “التفاح الحرام”، لتواصل نجاحها في الدراما التركية.