ردّ غير متوقّع من هنا الزاهد بعد أنباء استبعادها من هذا العمل

دبي - فريق التحرير: أثار الثنائي الكوميدي هشام ماجد وهنا الزاهد تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ردهما الساخر على شائعات انتشرت مؤخرًا تزعم استبعاد الزاهد من بطولة فيلمهما الجديد “ملك الغابة” بسبب خلافات في الكواليس.

وبدأت القصة بتداول أنباء عن وجود أزمات خلف الكواليس أدّت إلى خروج هنا الزاهد من العمل، وهو ما قابله هشام ماجد بروح فكاهية، إذ أعاد نشر الخبر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في “إنستغرام”، وعلّق مازحًا: “حصل فعلًا واستبعدناها من الفيلم بعد خلاف حاد على التتر.. وجارٍ تجهيز البديلة.”

ولم تلتزم هنا الزاهد الصمت أمام “تأكيد” ماجد الساخر، بل ردّت بمشاكسة مماثلة عبر حسابها، نافية الأمر بطريقتها الخاصة قائلة: “لم يحصل.. هو يريد أن يلغي دوري وياخد كلام السيدة والرجل”، مع استخدام رموز تعبيرية ضاحكة.

هذا التبادل الطريف وضع حدًا للشائعات التي طالت العمل، مؤكدًا متانة العلاقة المهنية والصداقة التي تجمع النجمين، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” خلال موسم عيد الفطر 2024، ثم تعاونهما في فيلم “بضع ساعات في يوم ما”.

وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي يستعد لبدء تصوير فيلم “ملك الغابة” خلال الأسابيع المقبلة، ليكون التعاون الثالث بينهما خلال عامين.

الفيلم من تأليف فادي أبو السعود، وإخراج السدير مسعود، وإنتاج أحمد السبكي.