شكرا لقرائتكم خبر نيمار يتخلى عن عكازه ويصف توقيعه للهلال بالأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخلى محترف فريق الهلال الكروي الأول قائد المنتخب البرازيلي نيمار ديسلفا عن عكازه في سبيل استكمال برنامجه العلاجي، تمهيدا للعودة إلى الملاعب بعد تلقيه الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم 2026 في أكتوبر الماضي.

ويتوقع أن يعود نيمار لتدريبات الهلال في مايو المقبل بعد نهاية برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ولأول مرة منذ انطلاق مسيرته الكروية، لا يشارك في 20 مباراة على أقل تقدير في عام واحد، حيث انتهت سنة 2023 دون تحقيق هذا الرقم.

وشارك نيمار في 17 مباراة العام المنقضي، أسهم في 15 هدفا، سجل 6 وصنع 9 أهداف.

وكشف لاعب الهلال البرازيلي نيمار أن العام الماضي 2023 كان عاما صعبا جدا بالنسبة له، باستثناء 3 لحظات سعيدة.

وأشار نيمار إلى أن هناك 3 لحظات ستبقى عالقة في قلبه وذاكرته دائما أولها توقيعه مع نادي الهلال، أما اللحظة الثانية في الرقم القياسي الذي حققه مع منتخب بلاده، واللحظة الثالثة هي ولادة ابنته مافي.

وكان الهلال تعاقد مع نيمار الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، لمدة موسمين.

ويتصدر نيمار قائمة الهدافين التاريخين لمنتخب بلاده برصيد 79 هدفا، متجاوزا الأسطورة الراحل بيليه الذي سجل 77 هدفا.