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شوط أول سلبي بين ليفربول ونيوكاسل وصلاح يهدر فرصة التقدم

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ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ونيوكاسل بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة 20 لبطولة الممتاز.

جاءت الشوط الأول مثيراً وحافلاً بالندية بين لاعبي الفريقين، حيث بدا ليفربول اللقاء بسيطرة واستحواذ على وسط الملعب أجبر نيوكاسل على التراجع نسبياً لوسط ملعبه.

وتصدى دوبرافكا حارس نيوكاسل لاول الفرص من تسديدة قوية لداروين نونيز قبل أن يسدد الأخير رأسية قوية مرت فوق العارض.

واصل ليفربول هجومه وأضاع محمد صلاح فرصة تسجيل هدف التقدم لليفربو بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 36 أضاع نونيز هدفاً محققاً بعد انفراد بالحارس المتألق دوبرافكا الذي نجح في إبعاد تسديدة مهاجم ليفربول ببراعة.

إستمرت الإثارة بعدما سجل إيزاك هدفاً لنيوكاسل تم الغاءه بداعي لتسلل ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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