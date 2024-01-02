بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين جماهير المصري والإسماعيلي.. وعقوبات رادعة في الانتظار

الشارقة - اميمة ياسر -

عرض برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، لقطات لاشتباكات بين جماهير فريقي المصري البورسعيدي والإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأظهرت اللقطات تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين الذين حرصوا على حضور ديربي القناة، بملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

كما كشفت اللقطات تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف ومنع حدوث إصابات وتلفيات أكبر في الملعب.

https://www.facebook.com/watch/?v=1398615411058153

يشار إلى أن "قمة القناة" بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.

تفاصيل الواقعة

كشف ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة المصري، تفاصيل ما دار من اشتباكات بين جمهوري الإسماعيلي والمصري.

وقال "يحيى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "القصة بدأت أن شباب صغير من جماهير النادي المصري ذهبوا لأقاربهم أو أصدقائهم من جمهور الإسماعيلي من أجل التقاط صورة تذكارية تعبر عن الروح الرياضية".

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري: "في اللحظة دي سُجل هدف الإسماعيلي ثم حينما تم تسجيل هدف التعادل، جمهور الإسماعيلي شدوا منهم الأعلام وضربوا الولاد".

وأكمل: "واحد اتصل منهم ببعض جماهير المصري وقالوا إننا بنضرب وراح 10 أو 15 من جمهور المصري ناحية مدرجات الإسماعيلي، وحدث ما حدث".

عقوبات

كشف الإعلامي محمد عباس عقوبات رابطة الأندية المتوقعة على جماهير الإسماعيلي والمصري.

وقال "عباس"، خلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن "لائحة رابطة الأندية ستطبق عقوبات قوية بعد اشتباكات جماهير المصري والإسماعيلي بالدوري".

وأضاف الإعلامي: "ما حدث خلال مباراة الإسماعيلي والدوري مرفوض، ولا يصح إحداث اي تلفيات في ستاد برج العرب، ولا أي مشآت رياضية آخرى".

كما استعرض "عباس" لائحة العقوبات بالصور والتي تشير إلى احتمالية توقيع عقوية 100 ألف جنيه على جماهير الإسماعيلي، ومطالبة النادي بإصلاح التلفيات".

أحمد دياب: عقوبات رادعة تنتظر كل من أخطأ

من جانبه، علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن الاشتباكات التي حدثت بين جمهور المصري والإسماعيلي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال دياب إن ما حدث من القلة القليلة من الحضور الجماهيري في مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي؛ لا يعبر عن جماهير الكرة المصرية، وأن هناك عقوبات رادعة تنتظر كل من أخطأ في واقعة الجماهير بين المصري والإسماعيلي.

وأضاف رئيس رابطة الأندية: "جميع الأحداث التي حدثت اليوم في مباراة المصري والإسماعيلي لن توقفنا عن التقدم والسعى نحو مزيد من الاحتراف، مناشدًا جميع جماهير الكرة المصرية، بعدم إحداث ضرر للملاعب."

وأكد دياب أن الجهات الأمنية تعاملت مع واقعة جماهير الفريقين اليوم بمنتهى الاحترافية، مضيفًا: نتنمني زيادة عدد الجماهير في الدوري بالموسم المقبل، لأن جمهور الكرة المصرية هو أساس التشجيع لكرة القدم في الوطن العربي.