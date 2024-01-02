"قلت هل سأذهب إلى المنتخب بهذا الأداء؟".. صلاح يتحدث عن إهدار ركلة جزاء ضد نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي طموحه مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أنه فكر في المنتخب بعد إهدار ركلة الجزاء ضد نيوكاسل.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "أريد الفوز بكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، أتمنى التتويج بهذا اللقب القاري خلال النسخة المقبلة".

وأضاف: "بعد إهدار ركلة الجزاء ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، قلت لنفسي هل سأذهب إلى المنتخب بهذا الأداء؟ ثم أجبت بأنني يجب أن أسجل في الشوط الثاني، وهو ما حدث فعلياً".

واختتم صلاح: "اللعب مع منتخب مصر شرف كبير بالنسبة لي، أي لاعب يريد التألق مع منتخب بلاده في المحافل الدولية، وهو ما سنسعى لتحقيقه في البطولة القارية التي تلعب في كوت ديفوار".

وسجل محمد صلاح هدفين في مباراة ليفربول السابقة ضد نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-2.

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