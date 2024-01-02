شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الإمارات 114 / 78 وتواجه ليبيا فى نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة، بقيادة مديره الفنى وائل بدر، لنهائي البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وصعد منتخب الفراعنة إلى النهائي بعد فوزه الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطني نظيره ليبيا فى النهائي المقرر إقامته في تمام السادسة والنصف من مساء غد.

وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53. وتأهل ليبيا إلى النهائى بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.