شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم مصير المدير الفنى الجديد قبل السفر إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحسم ملف المدير الفنى الأجنبى، الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول فى المرحلة المقبلة، قبل سفر البعثة إلى الإمارات.

ويدرس مسئولو الزمالك العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على المجلس للتفاوض معهم والوقوف على الأنسب للمرحلة المقبلة، حيث يرغب المجلس فى حسم الملف قبل السفر إلى الإمارات لخوض الدورة الودية.

ودخل الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، ضمن أبرز المرشحين لتدريب الزمالك، على أن ينضم معتمد جمال المدير الفنى الحالى لجهازه المعاون، حال الاستقرار عليه.

فرانكو فودا من مواليد 23 أبريل 1966، ويبلغ من العمر 57 عاما، وتولى تدريب نادي شتورم غراتس الألماني، ودرب نادي كايزر سلاوترن الألماني، كما تولى تدريب منتخب النمسا الأول من 2017 وحتى 2022، لعب 48 مباراة، فاز في 27، تعادل في 6، خسر 15 مباراة، ونجح مع منتخب النمسا في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2020.

وقاد تدريب نادي زيورج السويسري عام 2022، ولمدة 82 يوما، لعب 18 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 3، وخسر 10 مواجهات.

ويشارك الزمالك فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.