محمد صلاح يصل إلى مصر وينضم لمعسكر المنتخب في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر اليوم الخميس والذي يقام بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واجتمع صلاح الذي وصل إلى القاهرة في وقت سابق مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب من أجل الترتيب للمرحلة القادمة.

ومن المنتظر مشاركة صلاح في المران الذي يقام في الخامسة من مساء الجمعة والمفتوح لوسائل الإعلام بعد أن يجري فحوصات طبية.

وخاض منتخب مصر مرانه الثالث اليوم الخميس وشهد بعض الجمل الفنية والتكتيكية وإجراء تقسيمة والتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا.

وأدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم لمعسكر منتخب مصر.

ويقام معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

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