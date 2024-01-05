أوسيمين يتصدر وصلاح وحكيمي في وصافة أغلى لاعبي كأس أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستيفها دولة كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة السمراء.

أمم أفريقيا المرتقبة ستضم كوكبة من نجوم القارة السمراء المتألقين في الملاعب الأوروبية، وفي التقرير التالي نستعرض أغلى اللاعبين المنتظر مشاركتهم في كان 2023.

يتصدر فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا وفريق نابولي الإيطالي، قائمة أغلى لاعبي كأس الأمم الأفريقية بقيمة سوقية تُقدر بنحو 110 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات.

وتأتي القيمة السوقية لأوسيمين تكليلا لما يقدمه مع نادي ناوبولي أو منتخب نيجيريا حيث نال جائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال عام 2023.

وجاء محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في المركز الثاني في القيمة السوقية بـ 65 مليون يورو بالتساوي مع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

قائمة أغلى 10 لاعبين في أمم أفريقيا 2023

النيجيري فيكتور أوسيمين - 110 ملايين يورو

المصري محمد صلاح - 65 مليون يورو

المغربي أشرف حكيمي - 65 مليون يورو

الغاني محمد قدوس - 45 مليون يورو

الكاميروني أندريه أونانا - 40 مليون يورو

البوركيني إدموند تابسوبا - 40 مليون يورو

النيجيري فيكتور بونيفاس - 40 مليون يورو

الغيني سيرهو غيراسي - 40 مليون يورو

الإيفواري عثمان ديوماندي - 40 مليون يورو

المغربي نايف أكرد - 38 مليون يورو

تشكيل أغلى لاعبي كأس أمم أفريقيا 2023

حارس المرمى: الكاميروني أندريه أونانا (40 مليون يورو)

خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (65) - البوركيني إدموند تابسوبا (40) - الإيفواري عثمان ديوماندي (40) - الجزائري ريان آيت نوري (28)

خط الوسط: الكاميروني فرانك أنغويسا (35) - السنغالي باب ماتار سار (35)

خط الوسط المهاجم: المصري محمد صلاح (65) - الغاني محمد قدوس (45) - الإيفواري سيمون أدينغرا (25)

خط الهجوم: النيجيري فيكتور أوسيمين (110)