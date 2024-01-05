سعد سمير: لم أفكر في اللعب للزمالك.. وهذا موقفي من موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، علاقة رحيله عن الأخير بالمدرب السابق موسيماني، مشيرا إلى أنه طلب وجود اللاعبين القدامى في نهائي القرن.

وقال سعد سمير عبر قناة أون تايم سبورتس: "موسيماني لم يكن له أي علاقة برحيلي من الأهلي، بعد عودتي من الإصابة جاءت فترة فيروس كورونا وجاء موسيماني للأهلي على مباراتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الزمالك في نهائي القرن".

وتابع: "في ذلك الوقت كانت فترة مضغوطة وصعبة ولم يكن هناك أي وقت للتفكير في نفسك بل الفوز بالبطولة وهذا ينطبق كذلك على وليد سليمان الذي لم يكن يشارك باستمرار في ذلك الوقت، علاقة موسيماني باللاعبين الكبار في الأهلي كانت جيدة".

وأضاف: "وفي مباراة نهائي القرن أنا كنت مصابا وهو طلب وجودنا في قائمة المباراة ومعسكر اللقاء بل على العكس طلب وجود اللاعبين الكبار للشد من أزر اللاعبين".

واختتم سمير: "لم أفكر في اللعب للزمالك يوما ما لأنني لعبت للأهلي 14 سنة بالطبع الزمالك ناد كبير لكن الأمر لم أفكر فيه".

يذكر أن سعد سمير رحل عن النادي الأهلي عام 2021 إلى فيوتشر، ثم بعد موسمين انتقل إلى سيراميكا كليوباترا.

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