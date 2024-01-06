بايرن ميونخ يستقر على بديل توماس توخيل

تقارير صحفية إسبانية، أن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، بات مرشحًا لخلافة توماس توخيل في تدريب العملاق البافاري بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة «ريليفو» الإسبانية إن بايرن ميونخ يسعى إلى استغلال قيام ريال مدريد بتمديد عقد كارلو أنشيلوتي من أجل إقناع ألونسو بتولي القيادة الفنية للبافاري، خاصة أن الأخير كان بين أبرز المرشحين لتعويض أنشيلوتي في تدريب «الملكي».

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ويعيش ألونسو فترة رائعة مع ليفركوزن في الدوري الألماني، حيث يتصدر جدول ترتيب البونديسليجا برصيد 42 نقطة..

وأضافت ريليفو: «برز تشابي ألونسو كمدرب الموسم في أوروبا. يعد فريقه باير ليفركوزن الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي وصل إلى 2024 دون أن يخسر مباراة واحدة».

وتابعت: «قادة العملاق الألماني مندهشون مما يحققه في ليفركوزن ويريدون منحه مفاتيح مقاعد بدلاء أليانز أرينا عندما ينتهي عهد توخيل».

وواصلت: «وليس فقط بسبب مزاياه الرياضية: فتصرفاته وطريقة عمله ومعرفته بالنادي الذي قضى فيه السنوات الثلاث الأخيرة من مسيرته الكروية، هي أيضًا مقنعة».