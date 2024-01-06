مدرب توتنهام ينفي ما يتردد حول انتقال نجم الفريق إلى بايرن ميونخ

نفى إنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام ما تردد بشأن انتقال إيريك داير مدافع الفريق إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الحالي، مؤكدا أن غيابه عن الفوز على بيرنلي 1 / صفر في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان بسبب الإصابة.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع داير الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بعد ستة أشهر.

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من جانبه، رد بوستيكوجلو “نعم إنه مصاب، لقد أصيب بقرحة منعته من المشاركة في التدريبات”.

وبشأن اهتمام النادي الألماني بضم اللاعب، أجاب مدرب توتنهام “هذا شأن مختلف ولكن لا تشككوا في نزاهتي، عندما أقول مصاب فهو مصاب فهو لم يتدرب مساء الخميس، وغيابه لا علاقة له بأي شيء آخر”.

وأضاف المدرب الأسترالي “ليس لدي أي فكرة عن اهتمام بايرن ميونخ، عند سؤالي عما إذا كان مصابا فهو مصاب، لم أختلق ذلك وإذا لم يكن مصابا سأقول إنه تم استبعاده فهو أمر سهل بالنسبة لي”.

وكرر مدرب توتنهام “إيريك داير مصاب، وفيما يتعلق بأي شيء آخر يحدث لا أهتم به”.

وقال بوستيكوجلو “ليس لدي علم باهتمام بايرن ميونخ وإذا كان هناك عرض للاعب بالتأكيد سيتم إبلاغي، ولكن تركيزنا في آخر 24 ساعة كان على مباراة بيرنلي، واللاعبين الجاهزين”.

وأتم تصريحاته “نعم.. يمكن تحمل خسارة داير إذا كانت إصابة بن ديفيز خطيرة، يبدو أن ديفيز تعرض لتمزق في أوتار الركبة وبالتالي سيغيب عن الملاعب”.