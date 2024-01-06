شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة الزمالك للتدريبات فى 10 صور استعدادا لدورتى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعدادا للمشاركة فى دورتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجارى، بمشاركة فرق من السعودية وقطر والإمارات والصين والمغرب، وذلك خلال المعسكر المغلق الخاص بالفريق الأبيض هناك.

وقد جهز معتمد جمال المدير الفنى للزمالك لاعبيه للمعسكر من أكثر من زاوية، أولها راحة اللاعبين بعدم التعرض للإجهاد، وبرنامجاً تدريبياً للثنائى إبراهيما نداى وسامسون أكينولا، لاعبى الفريق لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة فى الساعات الماضية.

حرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل السفر، وطالبهم باستغلال فترة التوقف للعودة بشكل أفضل فى المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وطالب معتمد جمال لاعبى فريقه بمواصلة الجهد الفترة المقبلة، كما فعلوا فى المرحلة السابقة وتحملهم المسئولية بجدارة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وشهدت التقسيمة الفنية التي قادها معتمد جمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد، تطبيق العديد من الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.



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