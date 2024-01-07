"فاتورة بـ900 جنيه إسترليني".. تياجو سيلفا يحتفل مع عائلته بالفوز على بريستون (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي تشيلسي على منافسه بريستون بنتيجة 4-0، أمس السبت، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل تياجو سيلفا هدف تشيلسي الثاني، وبعد المباراة احتفلت عائلة المدافع البرازيلي بفوز تشيلسي وتسجيله هدفا، بمطعم "نوفيكوف" في لندن.

ونشرت إيزابيل زوجة تياجو سيلفا عبر خاصية القصص القصيرة على منصة "إنستجرام"، صورة لفاتورة الحساب "900 جنية إسترليني"، وعلقت: "عشاء عائلي بسيط".

ومن ضمن طلبات العائلة، "ساق السلطعون الملك" بقيمة 95 جنيها و"بطة بكين" بتكلفة 85 جنيها إسترلينيا، بجانب سمك السلمون والجمبري.

وتأهل تشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على بريستون بنتيجة 4-0.

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