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موعد مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم في السوبر الإسباني و القناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم الإسبانية إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الخميس لمتابعة مباراة و أوساسونا، التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

يدخل فريق برشلونة المباراة بقيادة المدير الفني تشافي بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة فريق الذي حسم تأهله أمس للنهائي على حساب أتلتيكو مدريد.

على الجانب الأخر يدخل فريق أوساسونا مباراة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء العملاق الكتالوني واقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة و أوساسونا 

وستذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا عبر قناة SSC1 HD التابعة لشركة والحاصل الحصري على حقوق بث البطولة.

معلق مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم 

وكلفت قنوات SSCالتابعة لشركة الرياضة السعودية المعلقين عبدالله الغامدي وحاتم بطيشة بمهمة الوصف والتعلق على مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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