موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة في قوية في مسابقة كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الخميس، أمام نظيره أوساسونا.

ويلتقي برشلونة وأوساسونا ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني 2024.

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وتقام مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب “الأول بارك” في المملكة العربية السعودية المستضيفة لبطولة السوبر الإسباني.

ويلتقي الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا بفريق ريال مدريد بعد انتصاره في مباراة مثيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة SSC HD 1.

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا

تذاع المباراة بتعليق عبد الله الغامدي، وحاتم بطيشة.