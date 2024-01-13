تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة فولهام اليوم.. ثلاثي يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًأ مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق فولهام علي ملعب "ستامفورد بريدج" في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد فولهام

حراسة المرمى: بيجوفيتش.

خط الدفاع: ليفي كولويل، تياجو سيلفا، مارك كوكوريلا، بينو بادياشيلي.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، كونور جالاجير، كول بالمير.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، آرماندو بروخا، مادويكي.

تشكيل فولهام المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: بيرد لينو.

خط الدفاع: عيسى ديوب، كيفين مبابو، تيم ريم، فودي بالو توريه.

وسط الملعب: أندرياس بيريرا، ويليان، هاريسون ريد.

خط الهجوم: راؤول خيمينيز، جواو بالينيا، بوبي ريد.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة تشيلسي وفولهام اليوم السبت في الجولة الـ 231 لمنافسات الدوري الإنجليزي عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق محمد بركات.

ترتيب تشيلسي وفولهام بجدول الدوري الإنجليزي

يتواجد تشيلسي حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة حقق الفريق الفوز في 8 مواجهات فقط وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل الفريق 34 هدفا واستقبل 31.

علي الجانب الأخر يتواجد فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل الفريق 28 هدفا واستقبل 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.