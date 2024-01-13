أنشيلوتي يؤكد جاهزية لاعبي ريال مدريد لمواجهة برشلونة بالسوبر الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد،ـ جازية لاعبيه لخوض مباراة السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا الأحد على أراضي المملكة العربية السعودية.

تصريحات أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة رسال مدريد و برشلونة: “ نحن جاهزون لهذه المباراة، اللاعبين جميعهم متحمسون بدنيًا ومعنويًا، وسيستمتع الجميع بالكلاسيكو المنتظر بين قطبي إسبانيا”.

وأضاف أنشيلوتي: “ أرتب دائما للمباراة وأقرأها بشكل جيد، ويلعب المؤثر في قائمة اللاعبين الاساسيين، والاحتياطي الذي أزج به يكون جاهزًا لصنع الفارق وجميعهم يكونون على أتم جاهزية دائمًا”.

وأتم أنشيلوتي: “ سعيد جدا بحصولي على الألقاب ولكن مايهمني هو تحقيق النادي البطولات وهنا في مدريد كل مدرب يأتي لا يفكر لصنع اسمه يفكر في كتابة التاريخ مع الريال، سأطوي صفحة السوبر وأبدا التفكير في الاستحقاقات الأخرى”.

السعودية تستضيف السوبر الإسباني

تُختتم منافسات كأس السوبر الإسباني، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع ريال مدريد وبرشلونة قطبي كرة القدم في المباراة النهائية، على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.

موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني في السعودية

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدا الأحد في مباراة السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية