تشافي يعلق على مستوى الكرة السعودية بعد تطور دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مستوى الكرة السعودية الأن، خاصة أنه خاض تجربة التدريب في المملكة العربية السعودية.

تشافي يعلق علي الكرة السعودية

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وريال مدريد: “ سأبحث عن تحسين هذه الصورة.. واجهت الفرق السعودية هنا ولم أستطع الفوز عليها لأنها صعبة وقوية، ولكن في مواجهة نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، سيكون الوضع مختلف وسنعمل على تحقيق اللقب”.

السعودية تستضيف السوبر الإسباني

تُختتم منافسات كأس السوبر الإسباني، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع ريال مدريد وبرشلونة قطبي كرة القدم في المباراة النهائية، على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.

موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني في السعودية

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدا الأحد في مباراة السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية