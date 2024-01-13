اخبار الرياضه

تشافي يعلق على مستوى الكرة السعودية بعد تطور دوري روشن

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مستوى الكرة الأن، خاصة أنه خاض تجربة التدريب في المملكة العربية السعودية.

 

تشافي يعلق علي الكرة السعودية

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وريال مدريد: “ سأبحث عن تحسين هذه الصورة.. واجهت الفرق السعودية هنا ولم أستطع الفوز عليها لأنها صعبة وقوية، ولكن في مواجهة نهائي السوبر الإسباني أمام ، سيكون الوضع مختلف وسنعمل على تحقيق اللقب”.

 

السعودية تستضيف السوبر الإسباني

تُختتم منافسات كأس السوبر الإسباني، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع ريال مدريد وبرشلونة قطبي كرة القدم في المباراة النهائية، على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.

 

موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني في السعودية

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدا الأحد في مباراة السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا