تشافي يثير الجدل بتصريحات غريبة قبل مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد في السوبر

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على صعوبة مواجهة ريال مدريد، غدًا الأحد، في المملكة العربية السعودية، بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: “الفريق متحفز جدا ومتحمس للغاية من أجل الكلاسيكو. سنحاول تقديم مباراة كبيرة. نريد تكرار انتصار الموسم الماضي، وأن نفرض أسلوبنا ونتحكم بالكرة”.

وأضاف: “نحن هنا أقل في الجاهزية من ريال مدريد. هذه الحقيقة ويجب أن نكون صادقين، لكن عندما تبدأ الكرة في الدوران لا يوجد فريق مفضل. يجب الاستمتاع حيث نريد أن نكون في نهائي أول بطولة في الموسم”.

وتابع: “لا يعتمد الأمر على بيدري ما إذا كنت سألعب ب4 لاعبين في وسط الملعب أم لا. إنه في حالة جيدة بنسبة 100% وسنرى الأسماء. لدي فكرة واضحة، يجب أن نلعب بهويتنا التي زرعها يوهان كرويف منذ 30 عاما”.

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وعن رأيه في فوز برشلونة بدون جدارة، قال: “لقد حدث العكس، لم نفز عندما كان يجب علينا الفوز. لا أتذكر الكثير من المباريات. ربما هذا العام بملعب ريال سوسيداد، إحدى المواجهات من بين 200، لكن العكس لا يحدث لنا غالبا”.

وبشأن فترة راحة قبل الكلاسيكو، علق: “لا يوجد الكثير من أهمية الفارق في أيام الراحة. لقد لعبوا أشواط إضافية ضد أتلتيكو مدريد، والعام الماضي كنا في نفس الحال. لا أعتقد أنه يمكن أن يكون ذلك عذرا”.

وحول رقابة أراوخو لفينيسيوس، قال: “لا أستطيع أن أعطي تلميحات لأن ذلك سيكون في صالح أنشيلوتي (مدرب الريال). سترون ذلك غدا. أراوخو أينما يلعب هو مفيد. لقد تحسن كثيرا مع الكرة منذ تولينا المسؤولية”.

وكشف: “أشعر أن ريال مدريد أقوى عندما يكون برشلونة أقوى. منذ أن توليت المسؤولية، إذا حققنا أي لقب كان علينا أن نمر به عبر ريال مدريد. العام الماضي في النهائي، وفي الدوري كان علينا أن نفوز عليهم وإلا كنا سنكون بفارق 6 نقاط، ثم أطاحوا بنا من كأس الملك”.

واسترسل: “في ريال مدريد يتفاعلون عندما يرون برشلونة قويا. كل شيء متكافئ، حتى فيما يتعلق بالألقاب أيضا. العام الماضي حققنا لقبين وهذا العام ننازعهم على هذا اللقب. إنهم أقوى عندما نكون نحن أقوى”.

وعن لامين يامال، أوضح: “سأطلب منه أن يلعب بطريقته، وأن يظهر بشجاعة وموهبة وجودة. إنه شاب لكنه لن يحمل عبء الموقف لأن لديه الجرأة لتحقيق الفارق حتى وهو مراهق”.

وحول أنشيلوتي، قال: “أنا بالتأكيد لم أقلل من قيمته، على العكس تماما، يبدو لي واحدا من أفضل المدربين في العالم والتاريخ، لقد نجح في جميع البلدان التي كان فيها، وترك بصمة”.

وزاد تشافي هيرنانديز: “من الصعب أن تجد شخصا يتحدث بسوء عن أنشيلوتي. إنه لديه احترام استثنائي. ونحن كنا لاعبي خط وسط، وكنا نرى كرة القدم بنفس الطريقة ولكن الأفكار والأنظمة مختلفة”.

وعن رقابة بيلينجهام، أجاب: “لسنا مركزين على لاعب واحد لأننا سنصبح مجانين. الجميع لديهم مستوى استثنائي. فينيسيوس، رودريجو، بيلينجهام، مودريتش، تشواميني. هم ريال مدريد، وبيلينجهام لاعب استثنائي ويحدث الفارق”.

وفيما يخص الإقامة في السعودية، قال المدير الفني لبرشلونة: “نحن سعداء جدا بوجودنا هنا، دائما ما تعاملوا معنا بشكل جيد وأعتقد أن كرة القدم السعودية ستتحسن كثيرا في السنوات المقبلة.