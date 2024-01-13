كلاسيكو العالم يشعل شتاء الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم، مساء اليوم، نحو ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، عندما يستضيف كلاسيكو العالم بين ريال مدريد وبرشلونة، على نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الـ10 مساء.

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق اللقب والفوز بالبطولة، والثأر من خسارته في نهائي العام الماضي أمام برشلونة، عندما تواجها في الرياض أيضا على استاد الملك فهد الدولي، وانتهى اللقاء برشلونيا بنتيجة 3-1 ليتوج الأخير بلقب البطولة.

ويأمل الملكي في العودة من العاصمة السعودية إلى مدريد متوجا بالكأس، وتقليص الفارق بينه وبين برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة بـ14 لقبا مقابل 12 لصالح مدريد.

على الطرف الآخر، يصل برشلونة إلى النهائي وسط ظروف غير مستقرة للنادي الكاتالوني، الذي يعاني كثيرا هذا الموسم على مستوى الدوري المحلي، ويبتعد عن الصدارة بـ7 نقاط، محتلا المركز الثالث في سلم الترتيب بالدوري الإسباني، ويأمل الفريق في استغلال هذا النهائي والمنافسة على تحقيق اللقب، والعودة إلى برشلونة متوجين بالبطولة، لإسعاد الجماهير وتكون حافزا للمنافسة بقوة على بطولات الموسم المتبقية.

يذكر، أن الفريقين تواجها مرتين سابقا من أصل 3 مرات أقيمت فيها البطولة على أرض المملكة العربية السعودية، الأولى كانت عام 2021 في نصف النهائي وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

بينما كان اللقاء الآخر في نهائي العام الماضي واستطاع برشلونة الفوز بثلاثية مقابل هدف وتوج بلقب البطولة.

قبل المواجهة