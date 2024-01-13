ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

حقق مانشستر سيتي الفوز في الوقت القاتل على نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم مانشستر سيتي المباراة لصالحه في الدقائق الأخيرة، بعدما ظل متأخرًا حتى قبل انتهاء اللقاء بـ 15 دقيقة كاملة، قبل أن يحرز أوسكار بوب هدف الفوز.

وتفوق مانشستر سيتي على مضيفه نيوكاسل بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ 43، ليرتقي للمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، ويزيح أرسنال وأستون فيلا، بينما توقف نيوكاسل يونايتد عند النقطة 29 في المركز العاشر.

وقاد كيفن دي بروين مانشستر سيتي لفوزًا قاتلًا بعد مشاركته بديلًا للقاء الثاني على التوالي.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي القاتل

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي..

1- ليفربول – 45 نقطة

2- مانشستر سيتي – 43

3- أستون فيلا – 42

4- أرسنال – 40

5- توتنهام – 39

6- وست هام – 34

7- برايتون – 31

8- تشيلسي – 31

9- مانشستر يونايتد – 31

10- نيوكاسل – 29

11- وولفرهامبتون – 28

12- بورنموث – 25

13- فولهام – 24

14- كريستال بالاس – 21

15- نوتنهجام فورست – 20

16- برينتفورد – 19

17- إيفرتون – 16

18- لوتون تاون – 16

19- بيرنلي – 12

2- شيفيلد يونايتد – 9