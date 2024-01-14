تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لمهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد التفوق على جاره الأتلتي بنتيجة 5-3 فيما صعد برشلونة بعد تخطيه عقبة أوساسونا بهدفين نظيفين.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن .

خط الدفاع : أليكس بالدي، أندرياس كريستنسن، أراوخو، جواو كانسيلو. الوسط : جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم : لامين يامال، فيران توريس، جواو فليكس

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين خوان مارتينيز مونيويرا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.

ويدير خوان مارتينيز مونيويرا نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يجمع بينهما في العاصمة الرياض.