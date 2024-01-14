إبعاد العقيدي عن الأخضر ظاهرة عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لن تكون حادثة استبعاد حارس المنتخب السعودي الكروي الأول نواف العقيدي، على بعد أيام من المواجهة الأولى للمنتخب أمام نظيره العُماني في بطولة الأمم الآسيوية الحالية، التي تستضيفها قطر حتى الـ2 من فبراير المقبل، من المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، هي الأخيرة في الملاعب الكروية، بسبب الخلافات، فقد شهدت الساحة العالمية حالات مشابهة.

الخلافات هي حالة طبيعية بين المدربين واللاعبين، طالما أن هناك حالات عمل يومية وشبه مستمرة، ولم تعد مقتصرة على لاعبين صاعدين، كما هو الحال مع نواف العقيدي، الذي ظهر بصورة جيدة في الفترة الحالية مع ناديه النصر.

أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة بلادهم

2010

مهاجم المنتخب الفرنسي نيكولا أنيلكا ولاعب تشيلسي الإنجليزي آنذاك، تم ترحيله إلى فرنسا بعد تهجمه بالألفاظ على مدرب الفريق ريمون دومينيك.

2016

اللاعب البرازيلي ازيلي مارسيلو، تسبب في خلافات بين الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة كارلوس دونجا، مع الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد الإسباني، في استبعاده في بطولة كوبا أمريكا.

نشب خلاف بين مدرب المنتخب المصري الأرجنتينى هيكتور كوبر، واللاعب حسام غالي قائد المنتخب، والتي تم على إثرها استبعاده من معسكر الفراعنة، استعدادا لمباراة تنزانيا في البطولة الأفريقية.

2019

برر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، استبعاد ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان من قائمة المنتخب لكوبا أمريكا 2019، المقامة في البرازيل، بامتلاكه مجموعة أفضل في الوقت الراهن.

2022

مدرب المنتخب الكاميروني ريغوبيرت سونغ «لأسباب تأديبية»، يبعد الحارس أندريه أونانا قبل مواجهة المنتخب الصربي في مونديال قطر 2022.

كريم بنزيمة غاب عن فرنسا بعد تعافيه من الإصابة، وأبعد عن مونديال قطر 2022، بسبب خلافه مع المدرب ديدييه ديشان.

2024

مدرب المنتخب السوري هيكتور كوبر، يستبعد قائد المنتخب عمر السومة، بسبب خلاف شخصي عن بطولة كاس أمم آسيا الحالية 2023.

أثار خلاف حدث بين المدير الفني لمنتخب الجزائر «جمال بلماضي» مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال المباراة الودية أمام مصر، جدلا وغضبا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي.